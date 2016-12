Serie A, Babacar fa viola il Carpi

Babacar regala i tre punti alla Fiorentina , che batte il Carpi in trasferta nel posticipo della quarta giornata di serie A . Viola non belli ma cinici e che sfruttano una zampata dell'attaccante senegalese nell'area piccola al 35' del primo tempo. Il Carpi va vicino al pari più volte ma Tatarusanu ipnotizza Borriello (due volte) e Matos. I viola salgono a 9 punti, dietro Inter e Torino, Carpi fermo ancora a quota 1.

LA PARTITA

Le scelte degli allenatori: Castori lancia Borriello dal primo minuto con Matos che fa da raccordo tra attacco e centrocampo, trasformando la squadra in 5-4-1 in fase di difesa. Sousa promuove Rossi dal primo minuto e Mario Suarez doppio play con Borja Valero: Babacar è preferito a Kalinic.

Cinica: questo è l'aggettivo che meglio descrive la Fiorentina. Cinica, perché nasconde le difficoltà di una manovra lenta e impacciata con la zampata di Babacar che porta in vantaggio i viola nel finale di tempo. Cinica, anche se gli avversari magari parlerebbero di fortuna. Borja Valero e Mario Suarez non riescono a dare i tempi alla squadra, con Rossi fuori condizione e Bernardeschi fuori posizione. Gilberto e Pasqual non pungono dando una mano ai centrali del Carpi sempre ben posizionati, Sousa si sgola ma è fiato sprecato. E' invece il Carpi, dopo un inizio timoroso, a farsi preferire grazie al lavoro a pendolo di Matos che dà fastidio ai registi spagnoli e manforte a Borriello: l'ex Roma spreca due buone occasioni davanti a Tatarusanu che rimedia ai pasticci di Tomovic e Gonzalo Rodriguez. Il gol di Babacar arriva proprio nel momento migliore dei biancorossi e li spegne anche psicologicamente, vanificando il buon lavoro di interdizione che Lollo e Cofie avevano fatto fino a quel momento. Se il Carpi in ognuna di queste prime 4 partite di A ha subìto almeno un gol nei primi tempi, qualcosa vorrà dire.

Che la serata della Fiorentina non sia delle migliori lo si vede anche nella ripresa, anche perché Sousa insiste nel tenere in campo un sempre più spento Mario Suarez che fa il paio con il fiatone di Pepito Rossi. I viola allora si gettano nella loro abilità migliore, palleggio a centrocampo per cercare di sfiancare del tutto un Carpi con la spia della riserva prossima all'accensione. Nonostante questo, sono proprio gli uomini di Castori ad andare vicini al gol ma Matos è di nuovo preda di Tatarusanu mentre Borriello spreca l'ennesima buona occasione facendo fare bellissima figura a Roncaglia. Nel finale Verdù e Kalinic avrebbero anche l'occasione di raddoppiare ma peccano di leziosismo, Babacar ha male a un piede e ciondola ed è allora un grande Borja Valero a condurre in porto la squadra fino al triplice fischio finale.

Castori per l'ennesima volta si sentirà dire di quanto abbia giocato bene il suo Carpi ma alla fine sono 11 punti persi su 12 e, se pure sapeva di dover lottare duro per rimanere in serie A, si aspettava maggiore cinismo da gente come Matos e Borriello. Sousa incassa la prima vittoria esterna della stagione ma avrà un lungo elenco di cose da dire ai suoi, a inizio stagione vanno bene anche vittorie così ma sul lungo periodo servirà ben altro.