Serie A: attenta Roma, la Lazio arriva

17:19 - Sono le formazioni capitoline le protagoniste del lunedì che chiude la 27esima giornata di Serie A. La Roma deve blindare il suo secondo posto e soprattutto sfatare il tabù Olimpico contro la Sampdoria alle 21. Dietro c'è una Lazio lanciata che alle 19 è di scena a Torino contro i granata di Ventura e guarda oltre il terzo posto. Sempre alle 19 la ospita il Milan: duello in panchina tra due ex bomber come Montella e Pippo Inzaghi.



La Roma, reduce da 4 pareggi consecutivi (5 con quello di Europa League), ha ormai rinunciato al sogno scudetto visto che la Juventus è a 14 punti di distanza ma deve pensare a difendere il secondo posto: al momento non dal Napoli, ko ieri a Verona, ma dalla Lazio. I giallorossi non possono permettersi passi falsi in casa contro la Sampdoria di Mihajlovic, anche lei in lotta per un posto Champions, ma il tabù Olimpico dà qualche noia: in campionato la squadra di Garcia non vince fra le mura amiche dal 30 novembre (4-2 all'Inter). Come detto dietro spinge la Lazio che, dopo il 4-0 alla Fiorentina, è a soli 4 punti dal secondo posto: la truppa di Pioli deve però fare attenzione alla trasferta di Torino dove troverà una squadra, quella granata di Ventura, reduce dalla sconfitta in Russia con lo Zenit ma carica e non ancora rassegnata ad uscire dall'Europa League, e oltre tutto mancherà lo squalificato Candreva.



Al Franchi invece la Fiorentina ospita un Milan in piena crisi, tra i rumors sulle vicende societarie e quelle sul nuovo allenatore della prossima stagione: i viola sono chiamati a riscattare il pesante 4-0 incassato dalla Lazio per arrivare col morale alto al match di ritorno di Europa League contro la Roma mentre i rossoneri devono dare un segnale al loro campionato come richiesto da Inzaghi, che si troverà di fronte un altro ex bomber, ora in panchina, come Vincenzo Montella.