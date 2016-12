Serie A, Atalanta-Verona 1-1, Pisano risponde a Moralez

Nella 4a giornata di Serie A, pareggio 1-1 tra Atalanta e Verona . Gara con poche emozioni fino ai minuti finali. Moralez di testa illude i padroni di casa all'89'. Il Verona, seppure in 10 per il rosso a Jankovic al 79', non molla e al 97' trova l'insperato pareggio con un colpo di testa di Pisano . Per i bergamaschi anche un palo di Moralez. Nota stonata della giornata veronese gli infortuni di Toni (uscito al 25') e Marquez .

LA CRONACA

Scontro salvezza allo stadio Azzurri d'Italia tra l'Atalanta, quattro punti in classifica, e il Verona, fermo a due. Reja effettua quattro cambi rispetto al match con il Sassuolo: in difesa preferisce Stendardo a Cherubin e Bellini a Dramè, mentre a centrocampo Grassi spedisce Carmona in panchina. Senza lo squalificato Pinilla, Denis torna a guidare l'attacco con Moralez e Gomez ai suoi fianchi. Mandorlini, invece, effettua due modifiche: in porta gioca Gollini al posto di un Rafael non impeccabile in queste prime uscite, mentre in attacco Jankovic è preferito a Siligardi. Assenti per infortunio Hallfredsson, Fares, Romulo e Ionita.

L'inizio è tutto di marca atalantina, anche se Gollini non deve fare alcun intervento a causa dell'imprecisione dei calciatori di casa. Al 7' cross rasoterra di Kurtic, a vuoto i difensori del Verona, ma Grassi in scivolata calcia fuori. Quattro minuti e il rietrante Denis ha sui piedi la palla giusta, ma la conclusione finisce in curva. Al quarto d'ora azione tutta argentina: cross di Maxi Moralez, il Tanque anticipa tutti di testa ma il pallone sorvola di poco la traversa. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi di testa al 18: sul corner di Gomez, Stendardo di testa non trova la porta.

Le due squadre giocano a ritmi davvero bassi, il Verona fatica a costruire un'azione degna di nota e per Mandorlini le cose si complicano al 25', quando Toni è costretto a uscire per un problema a un ginocchio dopo un contrasto con Masiello. Al suo posto l'ex Pazzini, che all'Atalanta ha segnato la bellezza di 7 sgol in carriera. L'unico acuto (si fa per dire) degli ospiti al 27', quando Pisano manda alto di testa. Il resto del primo tempo è solo noia, con i Sportiello e Gollini che non devono nemmeno sporcarsi i guantoni.

La ripresa parte sulla falsariga del primo tempo e solo un paio di lampi la accendono: al 13' grande parata di Sportiello su tiro di Pazzini, favorito da una carambola in area bergamasca, al 27' Palo di Moralez direttamente su corner, poi Gollini dice no a Gomez con i piedi. Quando lo 0-0 sembra il risultato più ovvio, ci pensa l'espulsione di Jankovic al 11' dalla fine ad accendere il match. Mandorlini perde anche Marquez e al minuto 89' il più piccolo in campo, Maxi Moralez, segna di testa l'1-0 per i padroni di casa. Un pomeriggio che sembra maledetto per i veronesi, cambia improvvisamente in pieno recupero, quando Pisano batte di testa Sportiello e gela lo stadio intero. Siamo al 97', al Verona riesce il miracolo, l'Atalanta si mangia le mani per la ghiotta occasione gettata al vento. Gli scaligeri, però, non possono dormire sonni tranquilli: mercoledì c'è la trasferta di San Siro contro la capolista Inter, con Toni e Marquez che rischiano di aggiungersi alla lista degli infortunati.