Serie A: Atalanta-Torino 0-1, Bovo condanna la Dea

LA PARTITAAtalanta-Torino è la sfida tra i due allenatori più vecchi della Serie A, Edy Reja (70 anni festeggiati il 10 ottobre) e Giampiero Ventura (67 anni). La Dea in casa ha un bilancio di 4 vittorie e un solo pareggio e una vittoria aprirebbe scenari entusiasmanti, con l'aggancio alla Juventus al sesto posto in piena zona Europa League. I bergamsachi devono fare a meno dello squalificato Pinilla: nuova chance per Denis che completa il tridente con Gomez e Moralez. In difesa Masiello vince il ballottaggio con Raimondi. I granata non hanno mai vinto nella ultime sei partite (4 sconfitte e due pareggi) e l'ultimo successo risale al 27 settembre (2-1 al Palermo). La squadra di Ventura non vince fuori casa dalla prima giornata, 2-1 in casa del Frosinone il 23 agosto. Il momento buio del Toro è cominciato con l'astinenza dal gol di Fabio Quagliarella, a secco da due mesi. Al suo fianco c'è Belotti (Maxi Lopez in panchina). A centrocampo Vives preferito a Gazzi. Due i grandi ex: Baselli e Zappacosta, solo il centrocampista parte nell'11 titolare.



E' il Toro ad approcciare meglio la gara, ancora ferito dalla doppia (e immeritata) sconfitta nel derby e contro l'Inter prima della sosta. Protagonista in negativo Belotti, che prima si fa murare da Sportiello e poi non riesce a impattare un perfetto cross dal fondo di Bruno Peres, vera spina nel fianco della difesa orobica. La squadra di Reja è irriconoscibile, con un possesso palla sterile e gli attaccanti che non riescono a costruire niente di buono. La gara è più che altro muscolare, tanti i falli a centrocampo e padroni di casa che al 37' protestano per la mancata espulsione di Vives che, già ammonito, entra in ritardo su Carmona. Cervellera fa proseguire. Il match, abbastanza povero dal punto di vista tecnico, potrebbe sbloccarsi nel finale di tempo: assist di Molinaro in tuffo di testa per Belotti che, sempre di testa, prende in pieno la traversa. Questa volta l'ex attaccante del Palermo è davvero sfortunato. Il Toro gioca meglio e sfrutta al massimo la spinta degli esterni Molinaro e Bruno Peres, mentre i padroni di casa sono davvero sottotono: una telefonata di De Roon al 42' è l'unico tiro nello specchio della prima frazione.



La supremazia granata si concretizza al 7': angolo di Baselli, Bovo anticipa Masiello e con una girata al volo batte Sportiello. La gara si mette come il Toro più gradisce, difesa accorta e ripartenze fulminanti. Reja si aspetta una sfuriata dei suoi, che non arriva se non nell'ultimo spezzone, più con la forza della disperazione che con il gioco. Mischie in area a parte, l'occasione più nitida capita sugli sciagurati piedi di Denis che, a tu per tu con Padelli, prova il tocco sotto che termina a lato.C'è ancora tempo per un palo esterno di Belotti e lo stesso attaccante calcia fuori disturbato da De Roon. Il Toro ritrova il successo con merito dopo oltre due mesi. Ventura vince il derby dei nonni con Reja e lo aggancia in classifica: per la Dea una giornata da dimenticare ma che deve far riflettere.