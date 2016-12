Serie A: Atalanta-Sampdoria 2-1, la squadra di Reja vola a 11 punti

LA PARTITA

Prosegue la scalata dell'Atalanta, che centra il quinto risultato utile consecutivo (due vittorie di fila) e con 11 punti si insedia con prepotenza nella parte alta della classifica, a quattro lunghezze dalla vetta. La squadra di Reja, contro la Samp, conferma grande carattere, energia e organizzazione: De Roon, al centro del campo, sembra giochi a Bergamo da una vita e le due mezz'ali (Grassi e Kurtic) completano il reparto garantendo inserimenti e interdizione; molto bene anche il tridente offensivo, con esterni in forma strepitosa (Gomez e Moralez) e due centravanti evergreen (Pinilla prima, Denis poi).



La Samp, soltanto cinque giorni dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, si smarrisce senza nemmeno combattere più di tanto. Contro i giallorossi erano arrivati i tre punti grazie a un autogol di Manolas, stavolta succede invece il contrario: Moisander, dopo sei minuti, svirgola nella propria porta un cross da sinistra di Dramè e spinge in discesa la partita dei bergamaschi, bravi poi a ripartire sulle fasce con ottima intensità.



Gli uomini di Reja sfiorano più volte il raddoppio ma per poco non si ritrovano sull'1-1 quando Soriano, a 20 minuti dal termine, fa partire un missile diretto all'incrocio: Sportiello, nell'occasione, compie un intervento straordinario deviando la sfera in calcio d'angolo. Nuove scosse arrivano nel finale, in pieno recupero: Denis, servito col contagiri da Moralez, non dà scampo a Viviano al minuto 91 mentre Soriano, al 94', segna il 2-1 definitivo un istante prima del gong, che sancisce il volo di un'Atalanta sorprendente. La Dea, sconfitta soltanto all'esordio in campionato contro l'Inter (gol di Jovetic al 93'), in questa stagione pare in vena di miracoli.