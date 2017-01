Serie A: Atalanta-Sampdoria 1-0, decide Gomez su rigore

Con un gol su rigore di Gomez, l'Atalanta batte la Sampdoria 1-0 e scavalca il Milan al sesto posto, condannando i blucerchiati alla quarta sconfitta nelle ultime sei. In un match molto equilibrato, i nerazzurri passano con il penalty assegnato da Rizzoli al 10' della ripresa per il fallo di Torreira su Petagna e trasformato dall'argentino. Da segnalare l'esordio in A dei baby Melegoni e Bastioni, entrambi 17 anni e frutto del vivaio dei bergamaschi.