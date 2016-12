Serie A, Atalanta-Lazio 1-1: Parolo risponde a Biava

LA PARTITALa Lazio frena il passo e a quattro giornate dalla fine del campionato lancia un piccolo segnale di resa. Visti i numeri negativi dei biancocelesti nelle trasferte bergamasche (solo 7 vittorie in 49 match), del resto, qualcosa c'era da aspettarselo. Nulla di definitivo, per carità, ma comunque una battuta d'arresto che, a questo punto, potrebbe costare molto cara nel rush finale. Anche perché ora il calendario della Lazio dice Inter, Samp, Roma e Napoli. Roba da prendere con le pinze. Lo sa bene Pioli e anche Garcia, che si prepara a difendere il secondo posto con ogni mezzo possibile, derby compreso.



Eppure all'Atleti Azzurri d'Italia l'avvio della Lazio è incoraggiante. Per vedere il primo tiro in porta della squadra di Pioli basta infatti solo un minuto di gioco. Felipe Anderson scalda le mani a Sportiello e il tema del match sembra subito chiaro. La Dea col 4-5-1 fa densità in mezzo al campo e cerca di difendersi alta, ma la Lazio allarga il gioco sulle corsie e sfrutta gli spazi con Candreva e Felipe Anderson. Keita veste i panni di Klose e al 5' centra il palo con uno splendido sinistro a giro. Trema la porta nerazurra, ma non il piano tattico di Reja, che chiede a D'Alessandro di attaccare Radu e Ciani e di spingere sulla destra. E la Lazio rischia. Al 13' Migliaccio va in cielo e costringe Marchetti agli straordinari su calcio d'angolo, poi il portiere biancoceleste deve superarsi ancora su una deviazione di Biava. In mezzo al campo Parolo e Cataldi sono circondati e non riescono ad avviare la manovra. Così l'Atalanta, con la salvezza quasi in cassaforte, sale di ritmo, schiaccia la Lazio e prova a metterla sulla corsa. Cigarini e Carmona sono ovunque e dettano i tempi del pressing. La Dea è molto aggressiva e gli uomini di Pioli hanno poco tempo per trovare soluzioni. Candreva ci prova dalla distanza, ma spara alto. In campo si lotta su ogni palla. Da una parte D'Alessandro, Pinilla e Gomez aggrediscono i portatori e i difensori bianconcelesti non riescono a impostare. Dall'altra Keita invece è sempre l'uomo più pericoloso di Pioli. Al 32' lo spagnolo si libera bene in area, ma sbatte contro Sportiello. Poi tocca a Marchetti salvare il risultato su Gomez al 42' con un riflesso pazzesco e il primo tempo si chiude senza reti.



Non è la solita Lazio e nella ripresa gli spettri giallorossi si materializzano. Al 48' Gomez centra il palo dalla distanza, poi sugli sviluppi del corner Biava porta in vantaggio l'Atalanta col classico gol dell'ex. I nerazzurri stringono le maglie, insistono sull'agonismo e provano a colpire in ripartenza. La Lazio invece si affida al tandem Felipe Anderson-Keita, cha al 58' si fa stregare da Sportiello e poi fallisce di testa al 63' da ottima posizione. D'Alessandro e Cigarini continuano a proporsi e l'Atalanta non arretra. Pioli getta Djordjevic nella mischia per dare peso all'attacco. Negli ultimi venti minuti l'Atalanta cala e al 77' la Lazio pareggia i conti con una splendida rovesciata di Parolo su calcio d'angolo. Nel finale poi i biancocelesti tentano il colpaccio, ma la spia della riserva lampeggia e la rimonta fallisce. La Roma ora è davanti. Ma è solo a un punto.