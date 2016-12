Serie A, Atalanta-Genoa 3-0: Kurtic fa volare Gasperini

LA PARTITAVola in alto l'Atalanta e non si ferma. La terza vittoria consecutiva in campionato vale il profumo d'Europa che dalle parti dell'Atleti Azzurri d'Italia comincia a farsi sentire. I giovani terribili di Gasperini, Petagna, Gomez e anche le parate di Berisha non fanno quasi più notizia e il 3-0 con cui i nerazzurri hanno asfaltato il Genoa di Juric è una naturale conseguenza di un gioco aggressivo e di una condizione fisica invidiabili. Proprio Juric, l'allievo più riuscito del Gasp, ha perso la partita con le armi del suo Genoa. Questa volta il maestro non è stato superato, anzi.



Che la giornata potesse essere nata storta per i liguri lo si era capito dopo poco più di venti secondi con Munoz ammonito al primo pallone giocabile. La punizione seguente, calciata da Gomez a un centimetro dal palo per questione di effetto al pallone, ha mostrato il piede caldo dell'argentino, ma è a centrocampo che l'Atalanta ha vinto il match tatticamente prima e fisicamente poi. Freuler e Gagliardini hanno tenuto un'intensità altissima cercando il recupero palla alto, e se al 29' Perin si è superato sullo svizzero con un autentico miracolo, nulla ha potuto sulla puntata di Kurtic, bravo a capitalizzare la palla recuperata da Gagliardini su Ntcham. Prima dell'intervallo però arriva il raddoppio, ancora con lo sloveno, puntuale a centro area a girare di piatto un assist di Petagna. Le sostituzioni di Konko e Dramé per infortunio sono state assorbite dai compagni.



Sotto di due gol Juric mescola le carte nell'intervallo e manda in campo Simeone, il meno peggio dei suoi per pericolosità. La reazione voluta dal tecnico c'è, i rossoblù alzano i giri del motore mettendo il naso dalle parti di Berisha con più continuità, ma senza mai trovare la giocata giusta. Perin si supera su Petagna, ma la palla per riaprire il match capita proprio sui piedi del Cholito che davanti al portiere albanese perde lucidità e non inquadra la porta. Il miracolo, però, Berisha lo compie su Burdisso al 76', deviando sul palo un colpo di testa dell'argentino e respingendo coi piedi il rimbalzo in campo. Un "no" che spegne le velleità del Genoa che, sbilanciato ulteriormente dall'ingresso di Pandev per Gentiletti, apre gli spazi giusti per il 3-0 di Gomez dal limite dell'area.



Gli ultimi minuti sono buoni per far partire la festa in casa nerazzurra con Gasperini che in poche settimane è passato dal rischio esonero all'osannazione. Sensazione che conoscono bene a Genova dove il tecnico ha lasciato ottimi ricordi che sono valsi gli applausi nonostante la brutta sconfitta.