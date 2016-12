Serie A: Atalanta-Empoli 2-1, D'Alessandro decisivo al 94'

Nell'anticipo della 18.ma giornata di campionato, l'Atalanta vince in rimonta contro l'Empoli grazie a un gol di D'Alessandro al 94'. A Bergamo finisce 2-1 per la squadra di Gasperini, che a inizio ripresa (51') va sotto quando Mchedlidze devia in porta una punizione di Dimarco. I nerazzurri pareggiano grazie al destro di Kessie al 74', poi in pieno recupero è D'Alessandro a risolvere tutto in mischia.