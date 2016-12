Serie A: Atalanta-Empoli 0-0, la Dea non sa più vincere

LA PARTITAAllo stadio Azzurri d'Italia l'Atalanta cerca una vittoria che manca da due mesi: nelle ultime otto partite il magro bottino è di 3 punti in otto partite e il fieno messo in cascina nella prima parte di stagione sta assotigliandosi sempre più. Anche l'Empoli è reduce da 4 partite senza vittorie, ma la salvezza è solo una formalità dall'alto dei suoi 33 punti. Dopo tre mesi Reja rilancia dal primo minuto Pinilla e si affida al 4-3-3 con Gomez e Diamanti ai fianchi del cileno. A centrocampo c'è il debutto dello svizzero Freuler. In panchina si rivede Stendardo che ha fatto pace con la società. Formazione titolare per 10-11esimi per Giampaolo, che in difesa deve ancora fare a meno di Costa e c'è il debutto di Ariaudo, arrivato nella finestra invernale dal Sassuolo.



A Bergamo va in scena un primo tempo dai due volti. Nei primi 20' i toscani si fanno preferire, tengono meglio in campo e mettono una certa apprensione a Sportiello: Paredes, Zielinski e Tonelli creano grattacapi. Poi sono i padroni di casa a prendere il sopravvento e dal 24' si gioca in pratica a una porta sola. Gomez si divora un gol da pochi passi dopo una splendida azione iniziata da Conti. Poco prima della mezzora Pinilla si invola, ma si allunga il pallone e Skorupski si salva in uscita: il cileno è reduce da un lungo stop e la condizione non è ottimale. I bergamaschi sono bravi ad approfittare dei tanti errori a centrocampo degli avversari, come al 37' quando Gomez pesca Kurtic il cui tiro di prima intenzione è salvato da Skorupski. Prima della fine del tempo Pinilla ci prova da fuori area (Skorupski blocca in due tempi) e l'Empoli dà segni di vita con un tiro centrale di Paredes bloccato senza problemi da Sportiello. Ai punti a meritare è senza dubbio la Dea.



La ripresa è meno spettacolare, la stanchezza e il campo pesante si fanno sentire e sono i toscani ad avere l'occasione più nitida all'8': lancio di Paredes per Saponara, il trequartista stoppa di tacco ma, disturbato da Toloi, calcia sul palo a Sportiello battuto. I tre punti servono di più ai padroni di casa, che giocano con generosità anche se Skorupski nella ripresa è chiamato solo all'ordinaria amministrazione. capita sul sinistro di Diamanti la chance migliore, ma il tiro sorvola di un soffio la traversa. Reja si gioca anche le carte Borriello, D'Alessandro (Gomez non prende bene il cambio) e Gakpé, ma l'Empoli resiste senza troppi affanni. Per fortuna degli orobici le tre in fondo alla classifica hanno un passo da lumaca, ma i quattro punti nelle ultime nove gare non possono far dormire sonni tranquilli. L'Empoli non ha mai vinto nelle ultime 5 gare, ma il punto di Bergamo è l'ennesimo mattoncino per una salvezza che non sembra davvero in discussione. La squadra di Giampaolo sta pagando l'appannamento del suo uomo migliore, quel Saponara che con le sue giocate ha mandato in orbita i toscani.