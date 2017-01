Serie A: arriva il Pescara, per l'Inter è vietato distrarsi

Quella con il Pescara, comunque, è una partita speciale anche per altri due motivi. Il primo è il premio vittorie, per giocatori e staff tecnico, che Suning ha promesso nel caso in cui l'Inter dovesse chiudere il mese di gennaio solo con vittorie. L'altro riguarda Mauro Icardi, in corsa per la Scarpa d'oro, che attualmente lo vede secondo in classifica alle spalle del solo Aubameyang e al pari di gente come Messi o Diego Costa.