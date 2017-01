Serie A: arriva il Chievo, l'Inter prova a mettere la quinta

Dopo i successi contro Genoa, Lazio, Sassuolo e Udinese, l'Inter insegue stasera a San Siro il quinto successo consecutivo che le consentirebbe di portarsi, almeno per una notte, a -2 dalla zona Champions. Pioli sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto il neo acquisto Gagliardini. L'avversario di turno è il Chievo, reduce dal pesantissimo 1-4 casalingo incassato con l'Atalanta e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Fiorentina.