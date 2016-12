Serie A: arriva il Bologna, il Napoli vuole blindare la Champions

Reduce dal brutto ko di domenica a San Siro con l'Inter, il Napoli è chiamato a rialzarsi stasera nell'anticipo della 34esima giornata: al San Paolo arriva il Bologna e la squadra di Sarri ha bisogno dei tre punti per blindare il secondo posto in vista del big match di lunedì all'Olimpico con la Roma . Gli azzurri avranno di fronte un Bologna in crisi: la squadra di Donadoni non vince da due mesi e ha perso quattro delle ultime cinque partite.

Sulla carta, nonostante l'assenza di Higuain, non dovrebbe esserci partita tra Napoli e Bologna, divise da 33 punti. Ma solo sulla carta, perché già nel match d'andata al Dall'Ara gli emiliani fecero un brutto scherzo agli azzurri - all'epoca al comando della classifica - battendoli 3-2 contro ogni pronostico. E al Napoli è sufficiente dare un'occhiata ai numeri per stare all'erta: il Bologna, infatti, ha perso solo due degli ultimi otto confronti diretti contro i partenopei. Riflettori puntati, e non potrebbe essere altrimenti, su Manolo Gabbiadini: il 24enne attaccante bergamasco, ancora titolare in attesa del ritorno del Pipita, dovrà riscattare la prestazione opaca offerta contro l'Inter. Ed è proprio targata Gabbiadini l'ultima vittoria del Bologna al San Paolo in campionato, il 16 dicembre 2012: i rossoblù vinsero 3-2 e l'attaccante sbloccò la partita al 10'. Al suo fianco in attacco ci saranno l'inamovibile Callejon e Mertens, preferito a Insigne che si accomoda in panchina. Donadoni risponde col tridente Giaccherini-Floccari-Mounier.