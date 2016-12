Serie A, arbitri: Roma-Napoli a Orsato

Sono stati resi noti gli arbitri designati per la 35.ma giornata di campionato. A dirigere Roma-Napoli, in programma lunedì alle ore 15, sarà Daniele Orsato mentre Paolo Tagliavento è stato scelto per Fiorentina-Juventus (domenica alle 20:45). L'anticipo di domani tra Inter e Udinese (ore 20:45) è stato invece affidato a Domenico Celi, Verona-Milan (lunedì, ore 17) sarà arbitrata da Marco Di Bello.