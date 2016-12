Serie A, arbitri: Rizzoli per Samp-Roma e Calvarese per Juve-Palermo 

18:35 - Nicola Rizzoli per l'anticipo del sabato sera tra Sampdoria e Roma e Giampaolo Calvarese per la sfida di domenica pomeriggio tra Juventus e Palermo. Queste le due principali designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Milan-Fiorentina, posticipo domenicale, è stata invece affidata a Banti. Per l'Inter, impegnata a Cesena, c'è Mazzoleni, il derby Parma-Sassuolo a Tagliavento. Gervasoni fischierà Napoli-Verona.

A chiudere il quadro Chievo-Genoa affidata a Di Bello, Empoli-Cagliari a Pairetto, Lazio-Torino a Giacomelli e Udinese-Atalanta a Tommasi.