Serie A, arbitri quinta giornata: Russo per la Roma, Orsato alla Juventus

12:42 - L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Roma-Verona, primo anticipo, sarà diretto da Russo mentre la Juventus nella sfida serale con l'Atalanta verrà arbitrata da Orsato. Il derby tra Genoa e Sampdoria è andato a Damato mentre per Milan e Inter, impegnate con Cesena e Cagliari, ci sono Guida e Banti. Sassuolo-Napoli verrà diretto da Peruzzo, con Di Bello per Palermo-Lazio.

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali e degli Arbitri Addizionali d’area che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2014-2015 in programma domenica 28 settembre alle ore 15.00.

ATALANTA – JUVENTUS Sabato 27/09 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – BIANCHI

IV: PRETI

ADD1: CERVELLERA

ADD2: MERCHIORI

CESENA – MILAN

GUIDA

CARIOLATO – PAGANESSI

IV: DE PINTO

ADD1: DOVERI

ADD2: PASQUA

CHIEVO – EMPOLI

MASSA

PADOVAN – LONGO

IV: VUOTO

ADD1: CHIFFI

ADD2: ROS

GENOA – SAMPDORIA h. 20.45

DAMATO

TONOLINI – MARRAZZO

IV: GALLONI

ADD1: ROCCHI

ADD2: PINZANI

INTER – CAGLIARI

BANTI

BARBIRATI – GAVA

IV: IORI

ADD1: TOMMASI

ADD2: MINELLI

PALERMO – LAZIO Lunedì 29/09 h. 21.00

DI BELLO

SCHENONE – LA ROCCA

IV: RANGHETTI

ADD1: GERVASONI

ADD2: PEZZUTO

ROMA – H. VERONA Sabato 27/09 h. 18.00

RUSSO

DI FIORE – MELI

IV: PETRELLA

ADD1: IRRATI

ADD2: FABBRI

SASSUOLO – NAPOLI h. 12.30

PERUZZO

DOBOSZ – TASSO

IV: TEGONI

ADD1: TAGLIAVENTO

ADD2: GAVILLUCCI

TORINO – FIORENTINA

VALERI

NICOLETTI – POSADO

IV: CRISPO

ADD1: MAZZOLENI

ADD2: MARESCA

UDINESE – PARMA Lunedì 29/09 h. 19.00

CALVARESE

DE LUCA – FIORITO

IV: MARZALONI

ADD1: GIACOMELLI

ADD2: ABISSO