Serie A, arbitri ottava giornata: Valeri per Inter-Juventus

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A riparte con due big match e l'AIA ha ufficializzato i direttori di gara. La supersfida del Meazza tra Inter e Juventus sarà arbitrata da Valeri, mentre Napoli-Fiorentina verrà diretta da Banti. Grande attesa anche per Torino-Milan per cui è stato designato Gervasoni mentre il primo anticipo Roma-Empoli e Sassuolo-Lazio della domenica sono state affidate a Giacomelli e Guida.