Serie A, arbitri: Inter-Juventus a Doveri

La Lega di Serie A ha diffuso le designazioni arbitrali della 36.ma giornata di campionato. Il big match di San Siro Inter-Juventus è stato affidato a Doveri. Per la zona Champions, Banti fischierà Roma-Udinese, Mazzoleni Sampdoria-Lazio e Irrati Napoli-Cesena. Guida dirigerà Sassuolo-Milan, Tommasi Fiorentina-Parma. Quanto all'ultimo posto per restare in Serie A, a Gervasoni Atalanta-Genoa e a Cervellera Cagliari-Palermo.