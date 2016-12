Serie A, arbitri 18.ma giornata: Genoa-Sampdoria a Valeri

Sono state rese note le designazioni per la 18.ma giornata di campionato, che riparte martedì sera (ore 20:45) con Genoa-Sampdoria. Il derby della Lanterna, primo match di Serie A nel 2016, sarà diretto da Valeri mentre Empoli-Inter è stata affidata a Celi. Juventus-Verona a Calvarese, Napoli-Torino sarà arbitrata da Di Bello. Per Milan-Bologna è stato designato Massa, Damato per Palermo-Fiorentina. Chievo-Roma affidata a Irrati.