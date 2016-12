Serie A: aperitivo con la Juve, notte con Inter e Milan

E' la Juventus campione d'Italia a dare il via alla prima domenica di Serie A: alle 18 la squadra di Allegri ospita l'Udinese allo Stadium in una gara che si preannuncia insidiosa per le tante assenze. Tutto il resto in serata: spiccano Inter-Atalanta e Fiorentina-Milan , con Mihajlovic che torna a Firenze e mette alla prova l'esordiente Paulo Sousa . Il Napoli parte da Reggio Emilia contro il Sassuolo. Esordio assoluto in A per Carpi e Frosinone.

Senza gli infortunati Khedira, Morata e Marchisio, con Mandzukic non al meglio e Padoin nel ruolo di regista, la Juventus inizia la caccia al suo quinto scudetto di fila con i cerotti: in attesa di piazzare il tanto atteso colpo di mercato sulla trequarti, la squadra di Allegri prova a mettere in cascina i primi tre punti stagionali contro l'Udinese di Colantuono che promette di giocare senza timore reverenziale.



Poi sarà una serata caldissima. Reduce da un precampionato deludente sia a livello di gioco che di risultati, l'Inter di Mancini parte da San Siro contro l'Atalanta, squadra tradizionalmente ostica. Ma il big match di giornata è Fiorentina-Milan: da una parte Paulo Sousa, all'esordio assoluto in A e chiamato a conquistare i tifosi viola, dall'altra Sinisa Mihajlovic che torna nella sua ex Firenze con la missione di riportare in alto i rossoneri. Grande attesa anche per vedere all'opera il Napoli di Sarri, atteso dal Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia: l'ex tecnico dell'Empoli conferma Hamsik mezz'ala e spera di trovare subito i gol di Higuain.



Notte magica per Carpi e Frosinone, all'esordio assoluto in Serie A. Gli emiliani di Castori sono di scena a Marassi contro la Sampdoria di Zenga e Cassano, a caccia di rivincite dopo la disastrosa eliminazione in Europa League. I ciociari di Stellone esordiscono al Matusa contro un Torino ambizioso. Completano il quadro della prima giornata Palermo-Genoa ed Empoli-Chievo.