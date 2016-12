La Lega di Serie A ha diffuso il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime due giornate del campionato 2016/2017 . Si parte il 20 agosto alle 18 con Roma-Udinese , poi alle 20.45 il big match Juve-Fiorentina . Domenica 21 agosto Milan-Torino si disputerà alle 18, Palermo-Sassuolo invece lunedì 22 agosto alle 20.45. Per il secondo turno le tre gare di cartello Lazio-Juve , Napoli-Milan e Inter-Palermo si giocheranno rispettivamente sabato 27 agosto alle 18 e alle 20.45 e domenica 28 agosto alle 18 .

ANTICIPI E POSTICIPI





1ª GIORNATA ANDATA

Sabato 20 agosto 2016 ore 18.00 ROMA – UDINESE (*) (#)

Sabato 20 agosto 2016 ore 20.45 JUVENTUS – FIORENTINA

Domenica 21 agosto 2016 ore 18.00 MILAN – TORINO

Lunedì 22 agosto 2016 ore 20.45 PALERMO – SASSUOLO (ç)



2ª GIORNATA ANDATA

Sabato 27 agosto 2016 ore 18.00 LAZIO – JUVENTUS

Sabato 27 agosto 2016 ore 20.45 NAPOLI – MILAN

Domenica 28 agosto 2016 ore 18.00 INTER – PALERMO



(*): anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(#): la gara potrà essere anticipata a venerdì 19 agosto 2016, con inizio alle ore 20.45, in caso di richiesta in tal senso dalla Società A.S. Roma all’esito del sorteggio UEFA del 5 agosto 2016

(ç): posticipo soggetto a conferma in caso di qualificazione del Sassuolo ai Play-off di UEFA Europa League e di richiesta in tal senso della società all’esito del sorteggio UEFA del 5 agosto 2016