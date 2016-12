Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Milan in notturna

ANTICIPI E POSTICIPI3ª GIORNATA ANDATA

Sabato 12 settembre 2015 ore 18.00 FIORENTINA – GENOA (#)

Sabato 12 settembre 2015 ore 18.00 FROSINONE – ROMA (*)

Sabato 12 settembre 2015 ore 20.45 JUVENTUS – CHIEVOVERONA (*)

Domenica 13 settembre 2015 ore 12.30 HELLAS VERONA– TORINO

Domenica 13 settembre 2015 ore 18.00 LAZIO – UDINESE (#)

Domenica 13 settembre 2015 ore 20.45 INTER – MILAN



4 GIORNATA ANDATA

Sabato 19 settembre 2015 ore 18.00 UDINESE – EMPOLI

Sabato 19 settembre 2015 ore 20.45 MILAN – PALERMO

Domenica 20 settembre 2015 ore 12.30 CHIEVO VERONA– INTER

Domenica 20 settembre 2015 ore 18.00 CARPI – FIORENTINA (§)

Domenica 20 settembre 2015 ore 20.45 NAPOLI – LAZIO (§)



5ª GIORNATA ANDATA

Martedì 22 settembre 2015 ore 20.45 UDINESE – MILAN

Giovedì 24 settembre 2015 ore 20.45 EMPOLI – ATALANTA (#)



6ª GIORNATA ANDATA

Sabato 26 settembre 2015 ore 18.00 ROMA – CARPI (*)

Sabato 26 settembre 2015 ore 20.45 NAPOLI – JUVENTUS (*)

Domenica 27 settembre 2015 ore 12.30 GENOA – MILAN

Domenica 27 settembre 2015 ore 20.45 INTER – FIORENTINA

Lunedì 28 settembre 2015 ore 19.00 FROSINONE – EMPOLI

Lunedì 28 settembre 2015 ore 21.00 ATALANTA – SAMPDORIA



7ª GIORNATA ANDATA

Sabato 3 ottobre 2015 ore 18.00 CARPI – TORINO (#)

Sabato 3 ottobre 2015 ore 20.45 CHIEVOVERONA – HELLAS VERONA (#)

Domenica 4 ottobre 2015 ore 12.30 EMPOLI – SASSUOLO (#)

Domenica 4 ottobre 2015 ore 18.00 LAZIO – FROSINONE (§)

Domenica 4 ottobre 2015 ore 18.00 JUVENTUS – BOLOGNA (#)

Domenica 4 ottobre 2015 ore 20.45 FIORENTINA – ATALANTA (§)

Domenica 4 ottobre 2015 ore 20.45 MILAN – NAPOLI (§)



8ª GIORNATA ANDATA

Sabato 17 ottobre 2015 ore 18.00 ROMA – EMPOLI (*)

Sabato 17 ottobre 2015 ore 20.45 TORINO – MILAN

Domenica 18 ottobre 2015 ore 12.30 BOLOGNA – PALERMO

Domenica 18 ottobre 2015 ore 20.45 INTER – JUVENTUS



9ª GIORNATA ANDATA

Sabato 24 ottobre 2015 ore 15.00 EMPOLI – GENOA (#)

Sabato 24 ottobre 2015 ore 18.00 CARPI – BOLOGNA

Sabato 24 ottobre 2015 ore 20.45 PALERMO – INTER (#)

Domenica 25 ottobre 2015 ore 12.30 SAMPDORIA – HELLAS VERONA

Domenica 25 ottobre 2015 ore 18.00 LAZIO – TORINO (§)

Domenica 25 ottobre 2015 ore 18.00 FIORENTINA – ROMA (§)

Domenica 25 ottobre 2015 ore 20.45 CHIEVOVERONA – NAPOLI (§)



10ª GIORNATA ANDATA

Martedì 27 ottobre 2015 ore 20.45 BOLOGNA – INTER

Giovedì 29 ottobre 2015 ore 20.45 SAMPDORIA – EMPOLI



11ª GIORNATA ANDATA

Sabato 31ottobre 2015 ore 18.00 JUVENTUS – TORINO (*)

Sabato 31ottobre 2015 ore 20.45 INTER – ROMA (*)

Domenica 1 novembre 2015 ore 12.30 FIORENTINA – FROSINONE

Domenica 1 novembre 2015 ore 20.45 LAZIO – MILAN

Lunedì 2 novembre 2015 ore 19.00 CHIEVOVERONA – SAMPDORIA

Lunedì 2 novembre 2015 ore 21.00 PALERMO – EMPOLI



12ª GIORNATA ANDATA

Sabato 7 novembre 2015 ore 18.00 HELLAS VERONA – BOLOGNA

Sabato 7 novembre 2015 ore 20.45 MILAN – ATALANTA

Domenica 8 novembre 2015 ore 12.30 TORINO – INTER (#)

Domenica 8 novembre 2015 ore 18.00 NAPOLI – UDINESE (§)

Domenica 8 novembre 2015 ore 20.45 SAMPDORIA – FIORENTINA (§)



13ª GIORNATA ANDATA

Sabato 21 novembre 2015 ore 18.00 BOLOGNA – ROMA (*)

Sabato 21 novembre 2015 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN (*)

Domenica 22 novembre 2015 ore 12.30 UDINESE – SAMPDORIA

Domenica 22 novembre 2015 ore 20.45 INTER – FROSINONE



14ª GIORNATA ANDATA

Sabato 28 novembre 2015 ore 18.00 TORINO – BOLOGNA

Sabato 28 novembre 2015 ore 20.45 MILAN – SAMPDORIA

Domenica 29 novembre 2015 ore 18.00 EMPOLI – LAZIO (§)

Domenica 29 novembre 2015 ore 20.45 PALERMO – JUVENTUS

Lunedì 30 novembre 2015 ore 19.00 SASSUOLO – FIORENTINA (§)

Lunedì 30 novembre 2015 ore 21.00 NAPOLI – INTER (§)



15ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 4 dicembre 2015 ore 20.45 LAZIO – JUVENTUS (*)

Sabato 5 dicembre 2015 ore 15.00 TORINO – ROMA (*)

Sabato 5 dicembre 2015 ore 20.45 INTER – GENOA

Domenica 6 dicembre 2015 ore 12.30 BOLOGNA – NAPOLI

Domenica 6 dicembre 2015 ore 18.00 SAMPDORIA – SASSUOLO

Domenica 6 dicembre 2015 ore 20.45 CARPI – MILAN



16ª GIORNATA ANDATA

Sabato 12 dicembre 2015 ore 15.00 GENOA – BOLOGNA

Sabato 12 dicembre 2015 ore 18.00 PALERMO – FROSINONE

Sabato 12 dicembre 2015 ore 18.00 SASSUOLO – TORINO

Sabato 12 dicembre 2015 ore 20.45 UDINESE – INTER

Domenica 13 dicembre 2015 ore 18.00 NAPOLI – ROMA (§)

Domenica 13 dicembre 2015 ore 20.45 JUVENTUS – FIORENTINA (§)

Lunedì 14 dicembre 2015 ore 20.45 LAZIO – SAMPDORIA (§)



17ª GIORNATA ANDATA

Sabato 19 dicembre 2015 ore 20.45 BOLOGNA – EMPOLI

Domenica 20 dicembre 2015 ore 12.30 CARPI – JUVENTUS

Domenica 20 dicembre 2015 ore 18.00 SAMPDORIA – PALERMO

Domenica 20 dicembre 2015 ore 18.00 FROSINONE – MILAN (ç)

Domenica 20 dicembre 2015 ore 18.00 TORINO - UDINESE o ATALANTA - NAPOLI (°)

Domenica 20 dicembre 2015 ore 20.45 INTER – LAZIO



NOTE:

(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(§) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League

(#) anticipo/posticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento in ambito locale

(ç) solo se il Milan si qualifica agli ottavi di finale di TIM Cup

(°) a seconda di chi, tra Udinese e Atalanta, si qualifica agli ottavi di finale di TIM Cup