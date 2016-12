Serie A: anticipi e posticipi dalla 30a alla 35a giornata

10:32 - La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari del campionato dalla undicesima alla sedicesima giornata di ritorno. Il derby di Milano si giocherà in posticipo il 19 aprile, mentre Juventus-Lazio si sfideranno sabato 18 aprile in notturna. Polemiche su Torino-Empoli fissata per il 4 maggio alle 20.45. Per l'anniversario della tragedia di Superga, la data potrebbe essere spostata mentre sul web è partita la protesta granata.

La Lega Calcio di Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dall'11ª alla 16ª giornata di ritorno. Questo il programma completo:

30ª GIORNATA

Sabato 11 aprile 2015 ore 18.00 GENOA-CAGLIARI

Sabato 11 aprile 2015 ore 18.00 PARMA-JUVENTUS (*)

Sabato 11 aprile 2015 ore 20.45 VERONA-INTER

Domenica 12 aprile 2015 ore 12.30 CESENA-CHIEVO

Domenica 12 aprile 2015 ore 20.45 MILAN-SAMPDORIA

31ª GIORNATA

Sabato 18 aprile 2015 ore 18.00 SAMPDORIA-CESENA

Sabato 18 aprile 2015 ore 20.45 JUVENTUS-LAZIO (*)

Domenica 19 aprile 2015 ore 12.30 SASSUOLO-TORINO

Domenica 19 aprile 2015 ore 18.00 CAGLIARI-NAPOLI (°)

Domenica 19 aprile 2015 ore 20.45 INTER-MILAN

Lunedì 20 aprile 2015 ore 20.45 FIORENTINA-VERONA (°)

32ª GIORNATA

Sabato 25 aprile 2015 ore 18.00UDINESE-MILAN

Sabato 25 aprile 2015 ore 20.45 INTER-ROMA

Domenica 26 aprile 2015 ore 12.30 ATALANTA-EMPOLI

Domenica 26 aprile 2015 ore 18.00 FIORENTINA-CAGLIARI(°)

Domenica 26 aprile 2015 ore 20.45 NAPOLI-SAMPDORIA(°)

33ª GIORNATA

Martedì 28 aprile 2015 ore 20.45 UDINESE-INTER

Giovedì 30 aprile 2015 ore 20.45 EMPOLI-NAPOLI

34ª GIORNATA

Sabato 2 maggio 2015 ore 18.00 SASSUOLO-PALERMO(#)

Sabato 2 maggio 2015 ore 20.45 SAMPDORIA-JUVENTUS (#)

Domenica 3 maggio 2015 ore 12.30 ROMA-GENOA

Domenica 3 maggio 2015 ore 20.45 NAPOLI-MILAN

Lunedì 4 maggio 2015 ore 20.45 TORINO-EMPOLI

35ª GIORNATA

(Ç) Sabato 9 maggio 2015 ore 18.00 UDINESE-SAMPDORIA (°)

Sabato 9 maggio 2015 ore 20.45 MILAN-ROMA

Domenica 10 maggio 2015 ore 12.30 CHIEVO-VERONA

Domenica 10 maggio 2015 ore 20.45 LAZIO-INTER

(*) anticipo disposto per impegni in Champions League.

(°) posticipo disposto per impegni in Europa League.

(#): in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di UEFA Champions League con gara di andata martedì 5 maggio 2015, gli orari dei due anticipi di sabato 2 maggio 2015 saranno invertiti.

(°): in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di UEFA Champions League l'anticipo Udinese - Sampdoria sarà sostituito dall'anticipo Juventus - Cagliari, che potrà essere programmato venerdì 8 maggio 2015 alle ore 20.45 o sabato 9 maggio 2015 alle ore 18.00.

(ç) in caso di qualificazione della Fiorentina e/o del Napoli alle semifinali di Europa League le gare Empoli-Fiorentina e/o Parma-Napoli potranno essere posticipate (in aggiunta al programma già indicato).