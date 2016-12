Serie A, allerta negli stadi: intensificati i controlli

La 13a giornata di Serie non verrà solo ricordata per la Marsigliese cantata prima di ogni gara per rendere omaggio alle vittime della strage di Parigi, ma anche per i grandi controlli a cui sono stati sottoposti i tifosi allo stadio. Per l'allerta terrorismo negli stadi è stato ordinato un piano di sicurezza che ha previsto controlli ferrei sui tifosi, perquisizioni, un incremento del personale incaricato della sorveglianza, l'utilizzo di cani anti-esplosivo e strumenti in grado di rilevare la presenza di ordigni nascosti in zaini o vestiti.