Serie A, alla Roma il derby con il Frosinone

La Roma vince il derby a Frosinone e raggiunge quota 7 punti in campionato preparandosi nel migliore dei modi alla sfida in Champions contro il Barcellona di mercoledì. Nell'anticipo di serie A, i giallorossi ringraziano Iago Falque, che al 44' buca Leali, e Iturbe, che allo scadere infila in contropiede la difesa gialloblù. Il Frosinone, ancora a quota zero, ha reclamato nella ripresa un calcio di rigore per un fallo di mano di Digne .

LA PARTITA

Le scelte degli allenatori: Con Totti, la Roma vira sul 4-2-3-1 per permettere al capitano di coesistere con una punta centrale come Dzeko. Garcia dice di non voler sentire la parola Barcellona però tiene in panca sia Nainggolan che Salah, il profumo della Champions è più forte di quel che sembri. Stellone prova il più offensivo Tonev per Paganini, sperando di "battezzare" la neocoppia Rudiger-Manolas con Dionisi e Ciofani.

Sin dall'inizio i giallorossi sono sbilanciati a sinistra, dove la catena Digne-Iago Falque si intende meglio mentre a destra Florenzi soffre la brutta prestazione di Gervinho, ancora una volta svagato e fuori partita: gli mancano tempi e movimenti. La Roma fa la partita, ma sarebbe esagerato parlare di supremazia, i palloni arrivano a Dzeko che ha due buone occasioni (clamorosa quella al 20') ma le sbaglia e, forse, dà forza ai padroni di casa. Il Frosinone, assorbita la prematura uscita di campo di Gucher, prende le misure e dimostra coraggio con un pressing a metà campo che fa soffrire la cerniera De Rossi-Keita. Stellone, da buon ex centravanti, sa che gli mancano i stoccatori e spera nelle conclusioni da fuori: Tonev prova a farlo sorridere ma Szczesny vola sul sinistro del bulgaro. E' Iago Falque, tra i migliori dei suoi, a spezzare l'equilibrio sul filo di lana sbucando in mezzo alla statica difesa del Frosinone, Leali impreca due volte perché è proprio Soddimo che sporca la conclusione dell'ex Genoa e lo spiazza.

Il gol non accende la Roma, che gira sempre al minimo con un possesso palla sterile e che si sviluppa spesso e volentieri in orizzontale, mentre il Frosinone si conferma, giocando la migliore prestazione della stagione. L'occasionissima per i padroni di casa, che senza una vera punta tentano quasi sempre la conclusione da fuori, arriva su un fallo di mano di Digne che farà discutere: il terzino francese è vicino alla palla ma allarga decisamente il braccio. Gervasoni dice no, e si ripete qualche minuto più tardi con Rosi (ammonito giustamente per simulazione). La rabbia del Frosinone diventa poi sconforto nel finale, quando Iturbe sigla il definitivo 2-0.

Garcia deve sperare che la prestazione sia figlia di un approccio mentale più proiettato verso la Champions piuttosto che a un derby, comunque storico: e non sarebbe un segnale positivo. Stellone vorrebbe consolarsi con la prestazione ma sa che in serie A certe occasioni devi acchiapparle: oggi poteva arrivare almeno un punticino e invece galleggia ancora a zero. Ma senza un vero bomber sarà dura...