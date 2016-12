Serie A 2015-16: inizio fissato al 23 agosto, ultima giornata il 15 maggio

09:42 - La Serie A 2015-16 inizierà il week-end 22-23 agosto e si chiuderà il 15 maggio. Lo ha annunciato il presidente del Genoa Enrico Preziosi uscendo dalla riunione in Lega calcio - "La scelta è stata compatta" - e confermato poi il numero uno della Figc Tavecchio. Con questo calendario è stata accolta la richiesta avanzata dal ct Conte di chiudere anzitempo la Serie A per agevolare la missione dell'Italia nel cammino a Francia 2016.

Soddisfatto il presidente della Figc al termine dei lavori della Lega Calcio cui ha preso parte: "Presa la decisione migliore". Poi l'annuncio: "La tecnologia dell'occhio di falco sui gol fantasma sarà in vigore dalla prossima stagione calcistica". La decisione verrà ufficialmente presa - ha aggiunto Tavecchio - nel corso dell'Assemblea di Lega serie A di venerdì prossimo.

BERETTA: "SUPERCOPPA IN CINA L'8 AGOSTO"

Al termine del Consiglio ha parlato anche il presidente Maurizio Beretta: "Ci sarà un turno infrasettimanale in più a febbraio e sono stati confermati quelli di settembre, ottobre ed aprile. Abbiamo anche definito la Supercoppa italiana che si giocherà in Cina l'8 agosto con due possibile deroghe se una delle formazioni sarà impegnata in Supercoppa Europea o nel turno preliminare di Europa League".

Dalla prossima stagione dovrebbe fare la sua comparsa la Goal-line technology: "L'abbiamo già sollecitata in maniera informale e il consiglio federale ha già autorizzato questo tema. Venerdì ne discuteremo all'assemblea e in quel caso credo che ci sarà il via libera".



LE DATE DI SERIE A, COPPA ITALIA E SUPERCOPPA

SERIE A TIM

Inizio domenica 23/08/2015



Turni infrasettimanali

mercoledi' 23/09/2015

mercoledi' 28/10/2015

mercoledi' 06/01/2016

mercoledi' 03/02/2016

mercoledi' 20/04/2016



Soste domenica

domenica 06/09/2015 gare squadre nazionali

domenica 11/10/2015 gare squadre nazionali

domenica 15/11/2015 gare squadre nazionali

domenica 27/12/2015 sosta natalizia

domenica 03/01/2016 sosta natalizia d

domenica 27/03/2016 gare squadre nazionali



Fine domenica 15/05/2016



TIM CUP

Primo turno eliminatorio

domenica 02/08/2015

Secondo turno eliminatorio

domenica 09/08/2015

Terzo turno eliminatorio

sabato 15/08/2015

Quarto turno eliminatorio

mercoledi' 02/12/2015

Ottavi di finale

mercoledi' 16/12/2015

Quarti di finale

mercoledi' 20/01/2016

Semifinali (andata)

mercoledi' 10/02/2016

Semifinali (ritorno)

mercoledi' 02/03/2016

Finale data da definire



SUPERCOPPA TIM

sabato 08/08/2015 (data di riserva: domenica 16/08/2015).