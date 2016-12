Serie A, 20 squalificati: fermi un turno Handanovic, Perisic, Alex Sandro, Albiol e Biglia

Sono ben venti i giocatori squalifcatii dopo la penultima giornata del campionato di Serie A. Tra gli altri, il giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha fermato per un turno il laziale Biglia, lo juventino Alex Sandro, il napoletano Albiol e gli interisti Handanovic e Perisic. Chiusa per una gara, ma con sospensiva per un anno, la curva sud del Verona per i "buuu" razzisti dei tifosi dell'Hellas nei confronti di Cuadrado.