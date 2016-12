Serie A: 12 squalificati, per Benitez ammonizione con diffida

18:08 - Sono 12 i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 28a giornata di Serie A. Solo ammonizione con diffida per l'allenatore del Napoli Benitez, espulso contro l'Atalanta. Tre turni a Lucarelli (Parma) per ingiurie all'arbitro. Un turno a Andelkovic (Palermo),Benassi (Torino), Bertolacci (Genoa), Ceppitelli (Cagliari), Denis e Gomez (Atalanta), Icardi e Vidic (Inter), Ilicic (Fiorentina), Inler (Napoli), Danilo (Udinese).

Il giudice sportivo ha invece inibito il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a svolgere ogni attività nella FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale fino al 31 marzo per lo sfogo contro l'arbitro dopo il match con il Milan. Tutti i dirigenti sono stati espulsi per essere entrati in campo per contestare l'arbitro. Benitez pensava però che la partita fosse già finita. Alla ripresa del campionato, Roma-Napoli, la supersfida. Rafa ci sarà.



Mano pesante con il capitano del Parma Alessandro Lucarelli, che sconterà un turno per somma di ammonizioni (era già diffidato) e due per aver "rivolto espressioni ingiuriose" all'arbitro al momento dell'espulsione.



Il giudice ha multato la Lazio (15 mila euro) per un coro insultante di discriminazione territoriale.