Serie A: 1-1 con l'Atalanta, l'Udinese è salva

LA PARTITADue cambi per Reja rispetto alla sconfitta di Napoli: Brivio e Bellini, che saluta Bergamo dopo trent’anni da protagonista con la maglia nerazzurra (entrò a 6 anni nel vivaio). De Canio opta per il 3-5-2, ritrova Zapata e dà fiducia a Widmer sulla fascia destra. Gli orobici partono meglio ma i friulani sbloccano il risultato alla prima azione: al 10' cross dalla sinistra di Ali Adnan per il colpo di testa vincente di Zapata sul primo palo. I padroni di casa aumentano il forcing e al 17' un'ingenuità di Danilo sul contrasto aereo con Borriello regala il rigore per il pareggio: sul dischetto si presenta Bellini che spiazza Karnezis e torna a segnare in Serie A quattro anni dopo l'ultima volta. Nonostante un predominio nel gioco gli orobici non costruiscono chiare opportunità da rete fino al 33' quando Borriello in area piccola viene anticipato in extremis sul suggerimento di D'Alessandro. Due cambi obbligati per De Canio (Wague e Kuzmanovic) e una chance nel finale con Sportiello incerto sul tentativo di Zapata. Si va al riposo sull'1-1.



Nella ripresa c'è un calo evidente dell'intensità. Le emozioni latitano, al 51' standing ovation per Bellini che lascia spazio a Toloi e saluta i propri tifosi. Nella fase centrale un'occasione per parte: Zapata di testa manda sul fondo da buona posizione, Cigarini dal limite dell'area calcia alto sopra la traversa. Nel finale non c'è più partita: finisce 1-1. L'Atalanta festeggia col proprio pubblico il quinto anno consecutivo in Serie A, i friulani si conquistano matematicamente la salvezza complici i risultati dagli altri campi evitando i brividi dell'ultima giornata contro il Carpi.