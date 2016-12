Seria A, l'Udinese supera l'Atalanta

20:47 - Vince e convince l'Udinese. Surclassata un'Atalanta assente ingiustificata per l'intera prima frazione di gioco. Bastano sei minuti e Di Natale porta i suoi in vantaggio con un gran gol dal limite dell'area. Raddoppia Thereau al 35' ancora da fuori area. I bergamaschi provano a reagire nella ripresa, ma non riescono a ribaltare la partita. Finisce 2-0. I friulani salgono a quota sedici punti e agganciano la Samp al 3° posto.

LA PARTITA

Ora non si può fare a meno che considerarli seri candidati per un posto in Europa. L'Udinese vince e ricomincia a volare conquistando la terza piazza in classifica (in attesa del Milan) dietro solo alle imprendibili Juventus e Roma. Successo doppiamente importante per gli uomini di Stramaccioni che dopo un sorprendente inizio di campionato avevano faticano nelle ultime due partite con Cesena e Torino. Male l'Atalanta che non conferma la buona prestazione della scorsa settimana e continua a manifestare enormi problemi in zona gol (solo 3 reti segnate finora dai nerazzurri).

Spumeggiante inizio di partita dei friulani che in un attimo passano subito in vantaggio: Di Natale soffia il pallone a un impacciato Carmona e dal limite dell'area delizia i tifosi con un gran tiro a giro che si insacca nel sette. Dall'Atalanta nessun segno di reazione, la squadra non dimostra decisione o cattiveria, il gioco è lento e prevedibile. Al contrario inizia lo show di Di Natale che con una meravigliosa rabona lancia in profondità Thereau che però, da posizione defilata, non trova la porta. Il primo squillo offensivo bergamasco è al 31' con una bella botta di Carmona da fuori uscita di un soffio con Karnezis immobile. Al 35' Thereau chiude i giochi: altra dormita della difesa nerazzurra e altro gran tiro da fuori che gonfia la rete. Rischiano il tracollo gli ospiti verso il finale di tempo quando Di Natale sfiora nuovamente il gol con un bellissimo tocco sotto che sfiora la traversa.

Secondo tempo dall'andamento contrario. Un inviperito Colantuono riesce a motivare i suoi che cominciano con grande intensità e agonismo e schiacciano l'Udinese che non riesce a superare la propria metà campo per i primi quindici minuti. I friulani tuttavia non sbavano e la spinta bergamasca non può durare in eterno. Le occasioni migliori sono ancora dei padroni di casa che sfiorano il gol con dei fulminanti contropiedi. Esaurite le energie degli ospiti, i bianconeri amministrano con calma il vantaggio per il tempo restante e a cinque dal termine vanno pure vicino ad arrotondare ulteriormente il risultato, ma Bruno Fernandes, trovatosi dopo un rimpallo a tu per tu con Sportiello, calcia fuori sbagliando un gol impossibile.



LE PAGELLE

Di Natale 8 - Immenso. Sale in cattedra a inizio partita e mette in fila una serie di colpi incredibili: dal gol alla rabona. Ma oltre ai numeri c'è di più, partita di immensa generosità, il suo contributo risulta importantissimo nel momento migliore dell'Atalanta

Thereau 7 - Partita molto positiva per il francese, apparso pimpante per tutti i minuti passati in campo. Tanti inserimenti, tanta corsa e anche un gran gol.

Kone 5.5 - Tornato in campo dopo lo stop, il greco è stato il meno positivo dei friulani. Appare lento e impacciato, poche le giocate di qualità.

Sportiello 5 - Deciso passo indietro per il giovane portiere atalantino. Incolpevole sui due gol subiti, l'estremo difensore non riesce mai a dare sicurezza alla propria difesa e quando deve usare i piedi crea il panico.

Dramè 6 - Uno dei migliori dei nerazzurri. E' l'unico che in fascia riesce a creare superiorità saltando l'uomo, unica pecca i cross: non ne azzecca uno.



IL TABELLINO

UDINESE-ATALANTA 2-0

Udinese (4-4-2): Karnezis 6; Widmer 6, Heurtaux 6.5, Danilo 6.5, Piris 6; Fernandes 6.5, Guilherme 6.5, Allan 7, Kone 5.5 (58' st Pinzi 6); Thereau 7 (29' st Muriel 6), Di Natale 8 (41' st Geijo sv). A disp.: Meret, Scuffet, Belmonte, Domizzi, Bubnjic, Pasquale, Hallberg, Evangelista, Zapata. All.: Stramaccioni

Atalanta (4-3-3): Sportiello 5; Zappacosta 5.5, Benalouane 5.5, Biava 5, Dramè 6; Baselli 5, Cigarini 6, Carmona 5.5 (28' st Migliaccio 5.5); Moralez 6, Bianchi 5.5 (1' st Denis 5.5), D'Alessandro 5 (1' st Boakye 5.5). A disp.: Avramov, Stendardo, Cherubin, Del Grosso, Scaloni, Raimondi, Spinazzola, Bellini, Molina. All.: Colantuono

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 5' Di Natale, 36' Thereau

Ammoniti: Kone, Guilherme (U), Cigarini (A)

Espulsi: -