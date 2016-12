Sergio Ramos: "Un orgoglio la maglia di Totti"

Per Francesco Totti quella del Bernabeu è stata una serata che gli rimarrà impressa nel cuore per sempre. Prima la standing ovation, poi uno scambio di maglia speciale con Sergio Ramos. Un sogno per il difensore del Real Madrid: "Totti è venuto dentro il nostro spogliatoio perché voleva una mia maglietta firmata e per me è un motivo di orgoglio questo. Anche io ho chiesto la sua: me l'ha data, la metterò nel mio museo. E' un orgoglio averla".