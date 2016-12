Serena Williams e Neymar in... costume

In attesa di riprendere gli allenamenti in vista dell'Olimpiade di Rio, Neymar prosegue nelle sue vacanze estive e si può dire per certo che non si sta davvero annoiando. Dopo essersela spassata con la popstar canadese Justin Bieber, aver partecipato ad alcune scene del terzo capitolo della saga "xXx" ed avere uìincontrato miti dell'Nba come Michael Jordan e Stephen Curry, il fuoriclasse del Barcellona si è imbattuto in Serena Williams a Las Vegas. La campionessa di tennis, reduce dalla sconfitta in finale al Roland Garros, ha postato una foto con il calciatore in costume da bagno.