Serbia-Albania, Tomovic: "Tolta la bandiera per evitare il caos"

18:20 - Il giorno dopo i fatti accaduti a Belgrado durante Serbia-Albania, Nenad Tomovic spiega i motivi che hanno spinto i giocatori serbi a far sparire il prima possibile la bandiera della Grande Albania: "Se non fosse stata portata via rapidamente da qualcuno, ci sarebbe stata molto probabilmente un'invasione dei nostri tifosi per farla sparire - dice il difensore della Fiorentina - per questo ci siamo precipitati in campo".

Attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, Tomovic dà la sua versione dei fatti: "Quel che è successo durante la partita è assolutamente deprecabile. Io e gli altri compagni che eravamo in panchina ci siamo accorti subito che quella bandiera andava fatta sparire in fretta, per evitare il rischio di un'invasione dei nostri tifosi. E comunque il mio unico intento è stato cercare di riportare la calma. Con alcuni miei compagni abbiamo anche aiutato qualche giocatore dell'Albania a rientrare negli spogliatoi".

Igli Tare, ex giocatore e ds della Lazio, era in tribuna allo stadio del Partizan accanto ad amici serbi. E racconta le impressioni di un albanese che si era illuso della forza pacificatrice del calcio: ''Quel che e' successo ieri e' stato tremendo, ma l'Albania ora deve guardare avanti, non piu' al passsato. I ragazzi si sono comportati con dignita' per difendere la nostra bandiera, il nostro popolo. E' successo di tutto, tanta gente in tribuna minacciava ma altrettanta ci ha difeso. Il controllo era l'unica cosa che non c'era in quel momento. E' stato un quarto d'ora di tensione molto alta. Si vedeva che era una situazione pericolosa. Ma io ero con degli amici serbi e sono riuscito a rientrare tranquillamente in albergo".



Il ds biancoceleste non risparmia critiche ai media: "Tutto cio' che e' successo e' opera della stampa serba e albanese che prima della gara ha alzato molto la tensione con articoli inutili - denuncia -. L'albergo albanese era circondato dai blindati, con 5-600 poliziotti armati. A livello psicologico non e' facile". Resta il rammarico per un'occasione persa. "Doveva essere lo sport a unire questi due Paesi - prosegue Tare -. Speravo che la partita si potesse giocare fino alla fine e che, nel 2014, tra albanesi e serbi si potesse guardare avanti. Questa cosa non aiuta ne' una parte ne' l'altra. Ma devo dire che mi e' piaciuta la correttezza che i giocatori serbi hanno avuto fin quando si e' potuto giocare". Tra oggi e domani, al rientro a Formello, ritrovera' i serbi Djordjevic (ieri in panchina) e Basta (non convocato perche' infortunato). "Ripercussioni? No - esclude categoricamente Tare -. Tra di loro hanno un rapporto ottimo, sono persone molto serie e perbene e non ci saranno problemi".



Anche Cana, difensore albanese della Lazio, racconta la notte di Belgrado: "Siamo venuti per giocare a calcio ma siamo stati aggrediti dai tifosi serbi e quindi non volevamo tornare in campo. Volevamo solo prendere la bandiera - prosegue il difensore, che in Kosovo ci e' nato - e tutto sarebbe tornato alla normalita', ma poi siamo stati aggrediti. Ho visto un tifoso serbo con una sedia che si scagliava contro i miei compagni, dovevo difenderli. Ho delle ferite sul viso. Il personale di sicurezza invece di proteggerci ci ha attaccato". Prosegue Berisha, portiere dell'Albania e della Lazio: "L'atmosfera era quella di una guerra, prima della partita sapevamo che tutta la nazione ci stava seguendo per questo incontro importantissimo. Abbiamo combattuto per loro. E' un dovere difendere i simboli della Patria".