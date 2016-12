Serbia-Albania: messaggi di pace dai giocatori di Lazio ed Empoli 

17:34 - Dopo le parole, i fatti. Serbia-Albania non lascerà strascichi nel campionato italiano, lo avevano assicurato i giocatori della Lazio come Djordjevic, Basta e Cana, Berisha e Strakosha. I cinque giocatori serbi e albanesi hanno deciso di posare per una foto molto significativa per stemperare gli animi con l'hashtag #insieme. Stessa cosa a Empoli dove Hysaj e Radonjic si sono stretti la mano, ma con l'hashtag #ilcalcioèdichiloama.

#SerbiaAlbania Nemanja Radonjic e Elseid Hysaj, stretta di mano al Castellani #ilcalcioedichiloama pic.twitter.com/kvcVpicpyI

— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 17 Ottobre 2014