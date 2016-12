Sculli mai visto in casa Lazio quest'anno

11:42 - Fa strano una situazione simile. Sculli è ancora a tutti gli effetti un giocatore della Lazio, ma di lui non si hanno tracce: mai visto a Formello in questa stagione. Con un presidente attento alle spese inutili come Lotito ci si aspetta che l'attaccante venga messo fuori rosa e svincolato, in modo da togliere uno stipendio superfluo. Invece no. Il numero uno biancoceleste giustamente continua a pagarlo, come da contratto.

Questa la notizia riportata da "Il Messaggero". Paradosso. A questo pensiamo. Sì perché Lotito uguale niente sprechi e risanamento economico. E' solo grazie a lui se la società laziale è ancora in piedi, dopo 500 milioni di debiti da pagare e poi pagati. In tutto questo la strana situazione di Sculli: stipendiato fino a giugno 2015 per 1,1 milione di euro, ma non scende in campo con la maglia della Lazio dal 2012 (in mezzo secondo e terzo ritorno al Genoa e una breve esperienza col Pescara).

Non solo non gioca. Non si allena da mesi per svariati motivi; in questa stagione non si è ancora presentato una volta a Formello, centro sportivo biancoceleste. Ederson ha attirato su di sé le proteste dei tifosi laziali a causa del suo oneroso stipendio, 1,5 milioni di euro precisamente, e della sua permanenza nella capitale, che ha bloccato l'arrivo di Bergessio o Pazzini.