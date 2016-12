Scudetto per tutti: Fiorentina, Inter, Roma e Napoli in due punti

Una bagarre così, in Serie A, non si è mai vista ed è destinata a durare a lungo per comandano squadre solide e veramente competitive Dopo dodici giornate ecco il duo Fiorentina-Inter davanti a tutti con 27 punti (9 i punti lasciati per strada). Staccata di un punto la Roma e poi a un'altra lunghezza il Napoli. Ancora due gli scontri diretti da giocare prima di chiudere il girone d'andata: Napoli-Inter il 30 novembre e Napoli-Roma il 13 dicembre. Una grande occasione per la squadra di Sarri per ribaltare la classifica a proprio favore: in questo momento i partenopei non sarebbero neanche in Champions League.



La Fiorentina ha un bel gioco, l'Inter una difesa granitica, la Roma un attacco spumeggiante e il Napoli è completo: ecco i punti di forza delle big davanti. Una bella lotta e ora è veramente dura scommettere su una di queste quattro.



Quattro squadre che si giocheranno il campionato con dietro Milan (-7) e Juventus (-9) a sperare in una rincorsa in grande stile. Alla ripresa del campionato ci sarà proprio lo scontro diretto tra rossoneri e bianconeri: una sfida da non perdere per non abbandonare il sogno di riagganciare il primo gruppo per giocarsi il titolo e un posto in Champions League. A pari punti della squadra di Allegri meglio non dimenticarsi anche della Lazio reduce da tre sconfitte consecutive, ma che sarà in grado di rialzarsi: la scorsa stagione insegna...