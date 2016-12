Scudetto d'inverno: dall'Inter alle 4 pari merito

Mezzo scudetto, campione d'inverno. Chi la spunta? La classifica: Inter 39 punti, Fiorentina e Napoli 38, Juventus 36. Il calendario: sabato alle 18, Fiorentina-Lazio; domenica alle 12,30 Inter-Sassuolo; alle 15 Frosinone-Napoli; infine alle 20,45 Sampdoria-Juventus.



Parte la Fiorentina, che al Franchi se la vede con l'intrepida Lazio capace di far male all'Inter a San Siro e poi fermata sullo 0-0 dal Carpi. Una squadra che ha ritrovato un pizzico di salute e di fiducia, questa di Pioli. Un gruppo in viola che sbaglia poche mosse. Va da sè che vincendo la Fiorentina salirebbe a 41 punti e per qualche ora sarebbe campione d'inverno virtuale. Tocca poi alle altre inseguire e risalire.



Poi è il turno dell'Inter, ospite il Sassuolo. Vincendo, Icardi e compagni chiuderebbero il discorso titolo d'inverno già alle 14,15 o giù di lì. Coi tre punti, primato garantito. Quei tre punti con il minimo richiesto che sono nello schema-base della squadra di Mancini, che ha vinto nove partite per 1-0. Punti che il Sassuolo, per costituzione e per classifica renderà assai poco agevoli: i nero-verdi di Di Francesco sanno come far male.



Per il Napoli, in campo a Frosinone, la voglia di fare bel calcio e di fare gol alla squadra più battuta (in fatto di reti subite) del campionato: 36 le reti al passivo con un terz'ultimo posto che è la carta d'identità di una squadra capace, ultimamente, di qualche impresa fuori ordinanza. Coi tre punti, e in caso di insuccesso di Inter e Fiorentina, la squadra di Sarri possiede la carta giusta per garantirsi metà scudetto.



Infine la Juventus, l'ultima a giocare e anche la più lontana dalla vetta. E, in teoria, la più esposta sulla linea del rischio: un po' per la cabala, reduce da 8 vittorie consecutive; un po' (soprattutto) perché gioca a Marassi contro la Samp che Montella, dopo un mese di sofferenze ha rimesso in moto (7 punti nelle ultime 3 partite).



Infine: c'è la possibilità che tutte e quattro le squadre chiudano il girone d'andata con gli stesi punti (39). Occorre che l'Inter perda; che Fiorentina e Napoli pareggino e che la Juventus vinca. A parità di punti fra 2 o più squadre, il titolo d'inverno sarà assegnato alla squadra con la migliore differenza reti. La situazione attuale è questa: Fiorentina +20, Napoli +19, Juventus +17, Inter +13. Se la giocherebbero in tre, e coi risultati "obbligati" Fiorentina favoritissima, Juventus dietro, Napoli e Inter tagliate fuori.