Scritte shock contro Romagnoli: "Presto il tuo funerale"

Alessio Romagnoli finisce nel mirino di alcuni "tifosi" giallorossi, che accusano il neomilanista di tifare Lazio. Tutta colpa di una foto girata sui social in cui si vede Romagnoli bambino con la maglia biancoceleste. Per questo motivo sotto casa dei genitori, ad Anzio, sono comparse due scritte dai toni fortissimi e che contengono minacce: "Romagnoli come Zanardi" e "Romagnoli laziale, presto il tuo funerale"