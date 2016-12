Scontri in campo e sulle tribune: sospesa Serbia-Albania

00:07 - Serbia-Albania non è solo calcio. La guerra dei Balcani è ancora una ferita aperta e a Belgrado non va in scena una partita valida per Euro 2016, ma uno scontro tra culture. In campo volano fumogeni e petardi. Poi arriva un drone con una bandiera della Grande Albania con la scritta "Kosovo autoctono". Mitrovic, difensore serbo, non gradisce e "abbatte" l'intruso, facendo infuriare gli albanesi. Tra i giocatori scoppia una rissa e l'arbitro Atkinson sospende la gara al 41' sullo 0-0.

La tensione era palpabile già prima dell'inizio del match, ma tutto è degenerato in pochi attimi. Prima dalle tribune sono stati lanciati petardi e fumogeni. Poi a far precipitare la situazione è stato il momento in cui è "piovuto" dal cielo un oggetto volante con una bandiera della Grande Albania con la scritta "Kosovo autoctono" e la data del 1912 (la rivolta albanese). Il giocatore Mitrovic è riuscito ad afferrare l'oggetto e lo ha scagliato via. Ma il gesto non è stato gradito dai giocatori albanesi, e da lì è nata una rissa in campo (sul terreno di gioco sono entrati anche alcuni tifosi armati di seggiolini) che ha costretto l'arbitro a sospendere il match al 41'.



L'interruzione del match è avvenuta sul risultato di 0-0, e dopo un'attesa di oltre 50 minuti, lo speaker dello stadio del Partizan ha annunciato ufficialmente che la partita non sarebbe ripresa per motivi di sicurezza. Il delegato Uefa Harry Been ha spiegato che "non c'erano proprio le condizioni per farla riprendere".



Il caos in campo e sulle tribune è scoppiato nonostante la trasferta in Serbia fosse stata vietata ai tifosi albanesi proprio per evitare possibili scontri con i serbi.

ARRESTATO IL FRATELLO DEL PREMIER ALBANESE

Orfi Rama, fratello del Premier albanese Edi Rama è stato arrestato nei pressi della tribuna vip dello stadio del Partizan a Belgrado perché sospettato di essere stato l'organizzatore della messa in scena con la bandiera della "Grande Albania", all'origine degli incidenti che hanno portato alla sospensione della partita Serbia-Albania. Ne ha dato notizia la Tanjug.