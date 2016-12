13 agosto 2015 Scommesse, niente processo-bis per la Lazio e Mauri Procura Figc chiede nuovo procedimento per Lecce e Genoa

La Procura Figc non attiverà un processo bis per la Lazio e il suo ex capitano, Mauri, sulla base dei nuovi atti dell'inchiesta sul calcioscommesse di Cremona. Lo riferisce l'agenzia Ansa. Per la stessa inchiesta, invece, è stata disposta la 'revocazione' - una nuova valutazione del caso da parte dello stesso giudice - sugli atti relativi a Lecce e Genoa. Apertura di un nuovo procedimento chiesto anche per Milanetto, Ferrario, Benassi e Rosati per i quali è stata chiesta una squalifica di tre anni e mezzo.



E non si ferma il lavoro della Procura Federale (che oggi ha anche chiuso il dibattimento in relazione ai filoni d'inchiesta di Catania e Catanzaro): Palazzi ha infatti trasmesso la comunicazione di chiusura inchiesta per la gara Crotone-Atalanta, sulla quale ha indagato Cremona.