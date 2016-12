Scommesse, il Leicester ha fatto saltare il banco

Gli eventi impossibili bancati a meno della vittoria del Leicester erano i più disparati: da Kim Kardashian presidente degli Stati Uniti a Elvis Presley ritrovato vivo (2000 a 1), da sir Alex Ferguson campione di Ballando con le stelle (1000 a 1) al ritrovamento del mostro di Loch Ness (500 a 1). Un record, quella quotazione, superiore anche a quella della Grecia vincitrice agli Europei del 2004, data a 150. Per rivedere quotazioni a quattro cifre bisgna tornare alla vittoria dei New York Mets nel baseball nel 1969 e a quella del team Usa di Hockey alle Olimpiadi '80.



Sono tante e davvero belle le storie che si nascondono dietro a puntate azzardate sulle Foxes ad inizio stagione. Quella del falegname Leigh Herbert, 39 anni di Leicester, ad esempio: era in vacanza con la fidanzata, un po' brillo, e decise di puntare una sterlina sulla sua squadra del cuore. Poi la scelta di metterne 5. Sono seguite tante notti insonni, tra sogni di gloria e incubi. La casa di scommesse ha provato a coprirsi le spalle, offrendogli quello che in gergo viene chiamato payout: un'offerta, soldi sicuri subito al posto dell'attesa e della possibile vincita. 3.200 sterline, invece di 25 mila, poi 5.000, 6.000, 7.500, 10.000. La scelta di Leigh è stata quella di farsi pagare con 5.000 sterline parte della scommessa, mentre l'altra parte è rimasta in piedi: alla fine ha incassato 20.000 sterline in totale. Con questi soldi il falegname ha spiegato che darà l'acconto per comprare una nuova casa: "È come se me la stesse pagando Ranieri".



Levi Taylor, ragazzo di 24 anni, di euro ne ha vinti 33mila: "Ho finito di pagare l'auto e ho prenotato una vacanza in Grecia con la mia ragazza". La casa di scommesse Ladbrokes aveva raccolto 47 scommesse sul Leicester vincente: solo 24 hanno avuto fiducia e non le hanno riscattate in anticipo. La società di scommesse Coral ha sborsato 2 milioni di sterline: erano state 114 le puntate sulle Foxes nell'intera stagione.