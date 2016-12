Schweinsteiger saluta la Germania in lacrime

Applausi, applausi e ancora applausi: la carriera di Schweinsteiger con la Germania è stata un vero trionfo. Quarto di sempre nella storia per numero di presenze (121, dietro solo a Matthaus, Klose e Podolski), Bastian ha alzato al cielo la storica coppa del Mondo del 2014 vinta in finale contro l'Argentina. Per lui, che di gol con la Nazionale ne ha siglati 24 (11esimo nella speciale classifica all-time), non c'è stata la gioia della rete nell'ultima partita: i sigilli che piegano la Finlandia, infatti, portano la firma di Meyer al 55' (che sfrutta un cross da destra di Gotze e una dormita della difesa scandinava), e di Ozil al 77' (con un mancino deviato beffardamente dal difensore Arajuuri). Nel mezzo tra le due reti, al 69', il ct Loew richiama Schweinsteiger e gli regala l'ennesima e meritata standing ovation.