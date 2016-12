Schalke 04, ecco una sponsor italiano: la Rovagnati

Lorenzo Rovagnati, uno dei proprietari dell'azienda, non ha nascosto la grande soddisfazione per l'accordo siglato. "Lo Schalke 04 è il secondo più grande club sportivo in Germani ed è un marchio internazionale. Per questo motivo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo che è quello di costruire il nostro marchio qui in Germania. Schalke e Rovagnati hanno una grande cosa in comune, vale a dire l'emozione e la passione per il loro marchio attraverso i tifosi. La nostra collaborazione e il nostro desiderio di ampliarci, e la passione per i nostri marchi, sono davvero preziosi per noi".