Scarpa d'oro: vince Suarez, secondo Higuain

Con i suoi 40 gol nella Liga, Luis Suarez ha conquistato la Scarpa d'oro . L'attaccante del Barcellona ha totalizzato 80 punti, attraverso un punteggio calcolato moltiplicando il numero di gol segnati per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Suarez ha vinto davanti a Higuain (72 punti) e Cristiano Ronaldo (70). Nonostante le sue 38 reti, Ibrahimovic ha soltanto 57 punti, a causa del più basso coefficiente attribuito al campionato francese.

Il detentore della Scarpa d’oro era Cristiano Ronaldo, che l'anno scorso aveva segnato ben 48 reti, per un totale di 96 punti.



Mostruosa la media gol di Suarez: 1.14 a partita (40 centri in 35 presenze). L'attaccante del Barcellona aveva già vinto nel 2014 con la maglia del Liverpool: a pari merito con Cristiano Ronaldo. A Higuain rimane la grande soddisfazione di aver battuto il record, con i suoi 36 gol realizzati in Serie A quest'anno, di aver battuto Nordhal (35 nel 1949-50). Da parte sua, la stella portoghese è stato rallentato da un lieve infortunio muscolare a pochi turni dalla fine.