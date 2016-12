Emozionato, accompagnato dai suoi due figli, Luis Suarez ha ricevuto la Scarpa d'Oro 2016 , il riconoscimento per il giocatore più prolifico per la stagione 2015-2016. "Grazie al Barcellona, grazie ai miei compagni: è più merito loro che mio ". L'attaccante ha segnato 40 gol, arrivando davanti a Higuain: "Voglio solo vincere trofei. L'anno prossimo la Scarpa d'Oro se non la vincerò io spero la vincano Neymar o Messi".

Si tratta della sconda Scarpa d'Oro vinta da Suarez. Nella classifica 2015-2016 ha preceduto Gonzalo Higuain. Il calcolo, lo ricordiamo, viene effettuato moltiplicando il numero dei gol segnati con il coefficiente relativo al campionato nel quale sono stati effettuati (x2 per Liga, Serie A, Premier; 1,5 per la Ligue1, ad esempio). Suarez ha realizzato 40 gol, quindi 80 punti. Dietro di lui Higuain, 36 gol e Ronaldo, 35.



"Non ho mai pensato di essere il goleador di questa squadra. Voglio solo essere campione e vincere la Champions". Seconda Scarpa d'Oro dopo quella vinta ai tempi del Liverpool: "Ho compagni meravigliosi che mi facilitano il lavoro, però sono bravo anche io perché è difficile fare tanti gol".

"Gioco nel miglior club del mondo. I miei compagni mi prendono in giro perché a volte segno i gol più difficili e sbaglio quelli facili".