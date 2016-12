Scarpa d'Oro 2015: quarto trionfo per Ronaldo

Magra consolazione per l'asso del Real Madrid e Pallone d'Oro in carica. Mentre il grande rivale Leo Messi ha chiuso l'annata con uno storico Triplete (il secondo), Ronaldo si consola con il trofeo destinato al miglior cannoniere d'Europa. La montagna di gol (48) realizzati in Liga non hanno portato il titolo e gli hanno solo permesso di battere la Pulce (43).



Dopo i due extraterrestri che hanno numeri fuori dal comune, il primo tra gli "umani" è Sergio Aguero, che ha realizzato 26 gol con il City. Quarto posto per Jonathan Soriano, che ha segnato 31 gol ma nella corsa al trofeo è stato penalizzato dal coefficiente del campionato austriaco (1,5 contro i 2 dei migliori tornei continentali).



Al quinto posto un quartetto formato da Luca Toni, Mauro Icardi, Neymar e Antoine Griezmann. Nelle prime posizioni anche Carlos Tevez, che chiude con 40 punti.