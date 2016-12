Scandalo Fifa, nel mirino dell'FBI anche il nipote di Blatter

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tutto è cominciato nel 2001 con il fallimento della Isl, società svizzera leader del marketing sportivo che aveva i diritti dei mondiali di calcio del 2002 e del 2006, partner storico di Cio e Fifa, con una certa inclinazione a pagare tangenti alla Fifa e distrarre fondi.



Secondo l'Fbi, a distanza di anni, il "sistema Isl" sarebbe stato replicato e il suo fallimento sarebbe stato l'inizio della fortuna di Infront. Lo spazio lasciato libero dalla Isl è riempito dal gruppo tedesco Kirchmedia e dalla sua controllata, Kirchsport. Di lì a poco, questa seconda società viene rifondata col nome di Infront. A guidarla, dal 2005, c'è il giovane Philippe Blatter, nipote di Sepp. In una decina di anni Infront si è presa una buona fetta del calcio mondiale. Ma la magistratura svizzera, con un'indagine parallela a quella dell'Fbi sull'assegnazione dei mondiali 2018 e 2022 a Russia e Qatar, sembra destinata a incocciare la società del nipote di Blatter.



Anche perché Infront dal 2013 ha messo in piedi la joint venture AspireInfront con la Aspire Katara Investment, con sede a Doha, dello sceicco Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani. Lo scopo è la gestione di eventi sportivi e relativi diritti, l'ospitalità, la produzione per i media, il marketing, gli sponsor. Un pacchetto milionario che prevede anche la gestione dei biglietti. L'Fbi ha parlato apertamente di "traffico illecito", incrociando in pieno l'inchiesta del magistrato di Rio de Janeiro Marcos Kac, il quale ha svelato il mercato nero dei biglietti delle partite dei mondiali del 2014. Per questo ha chiesto le carte dell'Fbi. "È coinvolto un pesce grosso della Fifa, che vive in Svizzera", aveva detto un anno fa. La sua indagine ruota attorno a Match Services e Hospitality, l'agenzia che si occupa per la Fifa degli alloggi e del ticketing, partecipata da Infront al 5 per cento. Un business da 90 milioni di dollari a mondiale.