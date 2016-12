Scandalo Fifa, la rivincita di Maradona: "Mi davano del pazzo"

Sette dirigenti arrestati e lo scandalo corruzione nella Fifa sembra destinato ad allargarsi. Per Diego Armando Maradona è tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Quando dicevo queste cose, mi hanno trattato come un pazzo. Oggi hanno vinto il calcio e la trasparenza, basta mentire alla gente". Tra gli accusati però non c'è Blatter : "Aspettiamo e vediamo. Chissà se anche lui presto dovrà andare negli Usa".

All'alba, le autorità svizzere su ordine dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), hanno effettuato un blitz all'hotel "Baur au Lac" di Zurigo, dove si svolge il meeting annuale della Fifa arrestando sette dirigenti, due dei quali hanno già confessato le accuse che riguarderebbero le gare per aggiudicarsi i campionati mondiali così come gli accordi per il marketing e i diritti televisivi. Una buona notizia per Diego Armando Maradona che in passato provò a lanciare l'allarme: "Mi trattarono come un pazzo - si è sfogato il Pibe de Oro a Radio la Red -. Finalmente un po' di trasparenza, basta con le bugie. Hanno anticipato il Mondiale del 2022 perché sono vecchi per viaggiare. Ora aspettiamo e vediamo se anche Blatter verrà estradato negli Usa come gli altri".