Scandalo corruzione, De Gregorio: "La Fifa è parte lesa. Blatter rimane"

Il portavoce della Fifa è incalzato dalle domande dei tanti cronisti presenti. "La Fifa collaborerà con le autorità americane, la Fifa è parte lesa in questa vicenda è nel nostro interesse che tutti i dubbi vengano dissipati. Ci teniamo a comunicare che il presidente non è implicato al momento. Siamo dispiaciuti di questa situazione. Il Congresso si terrà regolarmente, perché questa indagine non è relativa al congresso. Siamo in collegamento costante con il procuratore generale che segue le indagini. Anche le elezioni del nuovo presidente verrà portata avanti come pianificato. Per la Fifa è un momento difficile, ma allo stesso tempo un'occasione per fare pulizia e salvare quanto di buono fatto finora. Non siamo sorpresi, perché è stata la Fifa a rivolgersi al procuratore lo scorso 18 novembre".



De Gregorio ribadisce più volte l'estraneità del presidente Joseph Blatter: "Il presidente non è coinvolto, quindi non c'è motivo perché se ne vada. Se sarà rieletto sarà ancora il presidente per i prossimi anni. Blatter è calmo, non ho detto che è felice e sta ballando nel suo ufficio. Non posso confermare nomi e numero delle persone arrestate".



Sul futuro degli arrestati: "Non sono stati ancora sospesi né espulsi dal comitato della Fifa, l'indagine è appena iniziata e non sono stati ancora riconosciuti colpevoli di quanto accusato".