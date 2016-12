Scandalo Catania: tremano anche Carpi, Brescia e Bari

La premessa è che tutto è da prendere con le pinze ma nei prossimi giorni l'inchiesta che ha portato sette persone ai domiciliari (compreso il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti) potrebbe riservare altre grosse sorprese. A tremare è innanzitutto il Carpi, reduce dalla sua prima storica promozione in Serie A. A inguaiare gli emiliani è un'intercettazione nella quale il direttore sportivo del Catania, Daniele Delli Carri, spiega che Giuntoli (ds del Carpi appena passato al Napoli) "gli deve un favore". La partita, valida per l'ultima giornata dello scorso torneo di B, finì 0-0 e sancì la matematica salvezza dei siciliani. Un pari concordato, se dimostrato, potrebbe comportare una penalizzazione in classifica per il Carpi.



Quello della società emiliana è il caso più eclatante, ma non finisce qui. A rischiare grosso è il Brescia, una delle squadre che potrebbero essere ripescate a seguito dell'eventuale retrocessione del Catania. In un'altra intercettazione, infatti, emerge il tentativo di organizzare un 2-2 tra le rondinelle e gli etnei, pagato 19 volte la posta. La combine non va a frutto e il meccanismo si interrompe dopo il dietrofront di Pulvirenti, ma se venisse accertata la complicità di due calciatori del Brescia la società lombarda potrebbe dire addio al ritorno in B. E sempre nel materiale a disposizione degli inquirenti Delli Carri parla anche del Bari con una frase ambigua: "Noi facciamo palazzine in un modo, loro le fanno al contrario". Secondo gli investigatori il messaggio potrebbe essere tradotto così: il Catania compra le partite, il Bari le vende. Infine c'è il Cittadella, retrocesso in Lega Pro al termine della stagione: gli occhi sono puntati su Catania-Cittadella 2-3 dello scorso maggio e il sospetto è che Delli Carri abbia cercato di combinare la vittoria dei veneti per favorire le scommesse.